Sbarco Luna, Renzi: Anche se al governo, negazionisti restano mediocri

di lrs

Milano, 20 lug. (LaPresse) - "La conquista della Luna, il 'piccolo passo per l'uomo, grande passo per l'umanità' segna una svolta nella storia dell'uomo. E forse è persino normale che ci sia anche nel nostro Paese chi ancora crede al complotto: gli uomini si dividono tra quelli capaci di provarci, di rischiare, di emozionarsi e quelli che vedono complotti ovunque per giustificare la propria mediocrità. Anche se diventano membri del Governo, i negazionisti questo rimangono: uomini mediocri incattiviti dal risentimento". Lo scrive su Facebook l'ex premier, Matteo Renzi.

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata