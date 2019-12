Sardine, Santori: Obiettivo è molto più di 1 italiano su 4

di dab

Roma, 15 dic. (LaPresse) - "Non credo tanto ai sondaggi, ed è il motivo per cui siamo scesi in piazza a Bologna, ma l'obiettivo è molto più che 1 italiano su 4". Lo dice il co-fondatore del movimento delle Sardine, Mattia Santori, in un'intervista rilasciata ai microfoni di 'In mezz'ora in più', su Rai3.

