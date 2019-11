Sardine, Fedriga: "Non è un movimento spontaneo ma è alimentato da chi vuole contrastare Salvini"

"Io trovo che sia particolare che il movimento delle sardine sia contro l'opposizione, in genere si scende in piazza per protestare contro il governo, quindi io credo che ci sia qualcuno che alimenti volutamente la piazza contro l'opposizione, che di fatto non ha potere". Così il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a PoliticaPresse, il forum di LaPresse. "Da alcune dichiarazioni non mi sembra un movimento così spontaneo - ha aggiunto - ma tiene la barra dritta in un sistema di sinistra. Non ci vedo la volontà di fare una proposta nuova ma solo di contrastare la campagna elettorale di Salvini".