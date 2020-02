Sardine, Donnoli: Di Maio leader diplomazia italiana è indecente

di dab

Roma, 16 feb. (LaPresse) - "Non sta a me giudicare Di Maio come uomo, ma come leader della nostra diplomazia è indecente". Così la Sardina Lorenzo Donnoli, dal palco di Santi Apostoli a Roma.

