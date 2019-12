Sardine, De Sario: "Non faremo un partito. Al lavoro per arginare Salvini"

Il movimento riunito in uno stabile occupato all'Esquilino a Roma: "Sicuramente appoggeremo la sinistra, ognuno nella sua libertà"

"Non faremo un partito, non ci sarà una candidatura. Continueremo a riempire le piazze e a lanciare i nostri messaggi di antifascismo, antirazzismo, contro l'odio verbale e per arginare Salvini, diciamolo chiaramente. Sicuramente appoggeremo la sinistra, ognuno nella sua libertà". Lo ha detto Grazia De Sario, attivista delle Sardine, al termine della riunione con i 150 attivisti del movimento che questa mattina si sono riuniti nel centro culturale romano Spintime Labs, alle telecamere di RaiNews24. "Tutte le decisioni le prenderemo insieme", aggiunge. Ieri la manifestazione del movimento ha riempito piazza San Giovanni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata