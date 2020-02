Sardine da Maria De Filippi: Occupiamo una piazza nuova, no politica snob

di egr

Roma, 26 feb. (LaPresse) - Venerdì sera le Sardine saranno alla prima puntata di Amici. Ci saranno nello studio di Maria De Filippi più di 40 sardine da tutta Italia e parleranno Mattia, Jasmine e Lorenzo. "Non c'è piazza che non valga la pena riempire, rivolgendoci ad una piazza nuova, fatta di altre storie - scrivono nella nota -. Accettare il rischio di confrontarsi con un pubblico il più ampio possibile è sempre stato nel dna delle Sardine, così come tentare di avvicinare corpi e raggiungere coscienze, provando a parlare alle menti prima che alle pance. La dimensione 'politica' delle Sardine non può e non deve essere snob, evitando il rischio, questo sì reale, di chiudersi in una comfort zone in cui parlare tra pochi o di strumentalizzare ogni argomento per trasformarlo in quel populismo che invece siamo nati per combattere".

"Siamo da sempre a favore delle contaminazioni, specie quelle culturali, artistiche e creative - continuano le Sardine -. Avevamo deciso di occupare uno spazio. Lo abbiamo fatto. Siamo stati nelle piazze un tempo solo appannaggio delle urla indistinte del populismo più spietato. Poi abbiamo detto di essere anticorpi. E così abbiamo iniziato ad inoculare vaccini di democrazia e buone ragioni nei corpi e nelle menti che in ogni città abbiamo incontrato, smontando rabbie e frustrazioni. Andiamo da Maria De Filippi con lo stesso principio e siamo pronti a raccogliere i vostri consigli e i vostri appelli alla cautela. Ma non etichettiamo tutti perché contro le etichette e gli stereotipi siamo nati".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata