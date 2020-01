Sardine a Riace, Jasmine Cristallo: "Non è festa buonista, è un messaggio di pace"

(LaPresse) Le Sardine in manifestazione a Riace, il comune calabrese diventato simbolo dell'accoglienza dei migranti con l'ex sindaco Mimmo Lucano. "Vogliamo dare un messaggio di pace, in questo momento ne abbiamo bisogno", dice l'esponente regionale e nazionale del movimento Jasmine Cristallo, che aggiunge: "Non è una festa buonista, vogliamo dire solo no al razzismo". E manda una stoccata a Matteo Salvini, che venerdì sarà a Crotone per presentare i candidati della Lega alle regionali del 26 gennaio: "Non sono mai felice quando viene da noi. Non ho dmenticato cosa diceva della Calabria e dei calabresi".