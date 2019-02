Sardegna, prime tre sezioni: Solinas avanti con 44,7%, Zedda al 37,1

di npf

Roma, 25 feb. (LaPresse) - E' iniziato in Sardegna lo spoglio per le elezioni Regionali. Quando sono state scrutinate tre sezioni su 1.840 il candidato del centrodestra Christian Solinas è in testa con il 44,76% delle preferenze. Seguono Massimo Zedda, candidato del centrosinistra, con il 37,14% e Francesco Desogus del M5S con il 9,04%.

(Segue).

