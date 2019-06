Sardegna, M5S: Centrodestra-Pd vogliono reintrodurre vitalizi, vergogna-2-

di dab

Milano, 13 giu. (LaPresse) - "Se ne infischiano di risolvere i veri problemi che tormentano l'Isola, però hanno molto a cuore questa legge che costerà alle casse della Regione circa 1.600 euro al mese per ognuno dei 60 consiglieri regionali. Con una spesa complessiva stimata in circa 6 milioni nei 5 anni. Assurdo", scrivono ancora i pentastellati. "In tutto questo l'incarico di governatore di Solinas è incompatibile con quello di senatore, ma lui se ne frega e non molla il suo seggio al Senato, continuando a ricevere anche la diaria (3.500 euro al mese). Questo lo chiamano cambiamento? Sembra la continuazione del vecchio sistema partitocratico che per anni ha portato avanti solamente gli interessi di pochi. Solo una parola: vergogna", si conclude il post M5S.

