Sardegna, Di Maio: Per il Governo non cambia nulla

di npf

Roma, 25 feb. (LaPresse) - "Io non vedo nessun problema, il Governo sta lavorando. Per il Governo non cambia nulla". Così il vicepremier e capo politico M5S Luigi Di Maio, di fronte alle telecamere fuori palazzo Chigi, ha commentato il voto in Sardegna.

