Sardegna, Di Maio: M5S è vivo e vegeto

di npf

Roma, 25 feb. (LaPresse) - "Il Movimento 5 stelle è vivo e vegeto e va avanti, in regiona Sardegna come a livello nazionale". Così il vicepremier e capo politico M5S Luigi Di Maio, di fronte alle telecamere fuori palazzo Chigi, ha commentato il voto in Sardegna. "Noi siamo positivi, per la prima volta entraimo in regione Sardegna con diversi consiglieri regionali - ha aggiunto - è inutile confrontare il dato delle amministrative con le politiche: sarebbe come confrontare le mele con le pere".

