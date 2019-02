Sardegna, Conte: Non ci saranno conseguenze per governo

di ntl

Roma, 25 feb. (LaPresse) - "Lo spoglio è iniziato adesso. Attendo prima di conoscere i risultati, non faccio valutazioni ora. In ogni caso direi di non enfatizzare il ruolo di elezioni regionali, che saranno spunto per dibattito politico nazionale ma dagli esiti non credo ci saranno conseguenze per il governo nazionale". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un punto stampa da Sharm el-Sheikh.

