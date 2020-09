Sardegna, Boccia: "No a ordinanze che portano cittadini nel caos"

(LaPresse) "Con il presidente Solinas ci sono state delle divergenze ma il governo è accanto alla comunità sarda e alla regione Sardegna". Così il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia a Frattamaggiore (Napoli) in occasione di un appuntamento elettorale in vista delle elezioni regionali in Campania. "Quello che non consentiamo è che se si fa un patto unitario in conferenza Stato-Regioni poi la Regione faccia un’altra cosa", ha aggiunto Boccia che ha concluso: "Quando la Sardegna ha bisogno di aiuto lo Stato c’è se però si fanno ordinanze che portano i cittadini nel caos allora queste non aiutano".