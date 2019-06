Sardegna al voto per le comunali. Urne aperte a Cagliari, Sassari e Alghero

Urne aperte dalle 7 di questa mattina in Sardegna per eleggere 28 sindaci. Si vota anche a Cagliari e Sassari. In totale sono circa 390mila gli elettori chiamati alle urne. I seggi chiuderanno alle ore 23 poi inizierà lo spoglio. Gli eventuali ballottaggi sono in programma per domenica 30 giugno.

Si vota in cinque comuni superiori ai 15 mila abitanti. Oltre a Cagliari e Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai. Gli altri comuni sono: Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino Monreale, Sant'Anna Arresi, Serrenti, Villasimius, Bosa, Magomadas, Sini, Sorradile, Austis, Onanì, Ortueri, Sarule, Tortolì, Villagrande Strisali, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, e Sorso.

I tre comuni principali (Cagliari, Sassari e Alghero) sono governati da giunte di centrosinistra. A Cagliari, il sindaco uscente Massimo Zedda, ha corso (e perso) per le regionali e il Comune è rimasto scoperto. Nel capoluogo, sono in gara il centrosinistra con Francesca Ghirra, il centrodestra con Paolo Truzzu e la lista civica Verdes con Angelo Cremone. Il M5S ha deciso di non partecipare. Visti i risultati delle ultime amministrative (vedi Campobasso) questo potrebbe aiutare la candidata di centrosinistra, ma la situazione è del tutto fluida con la Lega che alle Europee è risultata il primo partito. Molto dipenderà dall'astensione.

Ad Alghero, il M5S, invece, si presenta e candida Roberto Ferrara. In lizza anche il sindaco uscente Mario Bruno (centrosinistra) e Mario Conoci (centrodestra).

A Sassari corrono sette candidati. Mariano Brianda (magistrato in aspettativa) corre per il centrosinistra. Lo fronteggiano Maurilio Murru (M5S) e Mariolino Andria (Centrodestra). Con ruoli da outsider: l'ex sindaco di centrodestra (dal 2000 al 2005) Nanni Campus sostenuto dalle liste civiche Sassari Progetto Comune, Sassari civica, Sassari è, Prima Sassari e Noi per Sassari (che potrebbe infastidire Andria), Lino Mura (civica "Alternativi Lino Mura sindaco), Marilena Budroni (civiche) e Giuseppe Doneddu del Partito comunista.

