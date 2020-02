Sanremo, Salvini: "Hanno già deciso il vincitore, sarà di sinistra e politicamente corretto"

(LaPresse) "Hanno già deciso che a Sanremo vinceranno tutti quelli politicamente corretti e di sinistra". A dirlo è Matteo Salvini in una diretta Facebook, in cui poi riaccende la polemica contro l’esibizione del rapper Junior Cally: "In una settimana in cui 5 donne sono state uccise da bestie, anzi da vermi infami, si mette un microfono in mano a qualcuno che nei suoi testi ha inneggiato alla violenza contro le donne. Da italiano dico solo che schifo, guardatevelo voi il festival con le centinaia di miglia di euro dati sempre ai soliti".