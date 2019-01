Sanremo, Salini: Al lavoro con Baglioni per festival in linea con aspettative

di ntl

Roma, 10 gen. (LaPresse) - "Grazie al prezioso contributo di tutte le nostre professionalità, stiamo lavorando per far sì che il direttore artistico in un clima di piena collaborazione possa realizzare, insieme a RaiUno, un festival in linea con le aspettative del grande appuntamento che unisce il Paese". Così in un tweet l'ad Rai Fabrizio Salini.

