Sanità, Zingaretti: Va garantita a tutti, continuare a far debiti è irresponsabile

di mbb

Roma, 23 giu. (LaPresse) - "Non è possibile non garantire la sanità ai cittadini. Anche per questo continuare a fare debiti senza una strategia di sviluppo è da irresponsabili. Torna il rischio di tagli. Bisogna rimettere la salute degli italiani al centro dell'agenda politica dell'Italia senza farsi distrarre dal festival dei litigi e delle proposte senza senso". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata