Sanità, Speranza: Primo capitolo investimenti, convinti con Conte e Gualtieri

di lrs

Milano, 6 set. (LaPresse) - "Con Conte e con Gualtieri siamo assolutamente convinti che la salute deve essere il primo capitolo dei nostri investimenti, la mattonella principale. Venendo al presidente del Consiglio, io penso che le risorse siano fondamentali. Io credo che abbiamo bisogno di prenderle. Da dovunque vengano, dal Recovery Fund, anche dal Mes, se vengono investite in Salute, per me va bene". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla festa del 'Fatto Quotidiano'.

