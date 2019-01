Sanità, G.Grillo: Banali informazioni su Css, nessuna schedatura

di dab

Milano, 7 gen. (LaPresse) - "Sui miei profili Facebook e Instagram ho pubblicato un file, che è stato definito una 'schedatura', ma che in realtà contiene un copia incolla banalissimo con informazioni riguardanti in particolare 6 componenti dell'ex Consiglio superiore della sanità. Informazioni raccolte dopo lo scioglimento da me deciso, in base al criterio del rinnovamento che ho applicato a tutti gli organi tecnico-scientifici che andavano rinnovati, come hanno fatto i miei predecessori, senza clamore mediatico peraltro, ma visto che lo faccio io, che sono un ministro del Movimento 5 Stelle, quindi deve succedere l'inferno". Lo dice il ministro della Salute, Giulia Grillo, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, in merito alle polemiche sul cambio del Css.(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata