Sanità, Di Maio: Risposta da Lega su nostro emendamento entro oggi

di mbb/npf

Roma, 14 mag. (LaPresse) - "Entro il tardo pomeriggio di oggi ci aspettiamo una risposta entro il tardo pomeriggio di oggi" sull'emendamento al 'decreto Calabria', in discussione in commissione alla Camera, per rivedere le nomine in Sanità.

Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, durante la conferenza 'Sì bravi medici, no ai raccomandati: basta con nomine politiche in sanità', al Senato.

