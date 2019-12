Sanità, Conte: Patto per la salute, entro il 2023 10 mld per Ssn

di rib/dab

Roma, 14 dic. (LaPresse) - “Da qui al 2023 mi piacerebbe siglare un patto per la Salute e sfiorare i 10 miliardi di investimento per la sanità”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa al ministero della Salute con il ministro Roberto Speranza per i primi cento giorni di attività del governo in materia di salute. “Ci tenevo a essere presente perché l'attenzione che riserviamo al comparto salute è significativa. Non faccio polemiche col passato, ma non ha precedenti e vogliamo fare anche meglio. Abbiamo una strategia chiara: tutelare un diritto fondamentale, la salute. Vogliamo prestazioni sanitarie sempre più efficaci, servizi sempre più efficienti, lotta a tutte le diseguaglianze territoriali. E' stato ben detto: rafforzare questo comparto è il massimo strumento di coesione e una cartina di tornasole, così misuriamo il grado di civiltà di un Paese. Lasciamo stare il Pil, andiamo a vedere che tipo di diseguaglianze si addensano in questo settore”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata