Bagnino, Papa o sailor: è febbre Salvinification. E se trovi Salvini finanziere devi pagare 49 milioni

"L'abito non fa il monaco, ma il ministro degli Interni". È il motto di Salvinification, il gioco online che sta spopolando in rete e in cui non c'è limite alle divise che si possono far indossare a Matteo Salvini, una "passione" che il ministro ha veramente e che ha suscitato non poche polemiche. Ci sono quelle classiche come il pompiere o la Croce Rossa, passando anche per le guardie svizzere. Ma attenzione a non trovare il finanziere: vi sarà chiesto di pagare i 49 milioni contestati alla Lega per proseguire. Poi tuniche da frati, cardinali e addiritttura da Papa, chiamato Salvesco, per arrivare ai personaggi di film e serie tv cult (Salvy Potter, Sheldini o Salvini Baywatch), supereroi e protagonisti dei cartoon più famosi, come Salminion o Sailor Ministro. Non resta che girare la ruota e scoprire "quale divisa indosserà oggi il ministro Salvini per "salvare" il paese"