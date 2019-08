Salvini: Zingaraccia? Problema non è parola ma minaccia di morte

di lrs

Milano, 1 ago. (LaPresse) - "Roba da matti. Il problema non è una zingara che minaccia di morte il ministro dell'Interno, vivendo in un campo Rom abusivo. Il problema per qualcuno è la parola 'zingaraccia'. Io vado avanti, fino al raggiungimento dell'obiettivo zero campi Rom in Italia". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata