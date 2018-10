Salvini: Viva l'alleanza di centrodestra, lunga vita

di egr

Roma, 13 ott. (LaPresse) - Siparietto a Borgo Valsugana in Trentino.

"Non c'è un giornale, non c'è un tg obiettivo...", si lamenta il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante il suo intervento sul palco in vista delle elezioni provinciali di Trento e Bolzano di domenica 21 ottobre. E dalla platea si alza una voce: "C'è il tuo amico Silvio" (Berlusconi). Salvini sorride e sospira: "Eeeeeh... Viva il centrodestra, viva l'alleanza di centrodestra e lunga vita!".

