Salvini: Vigileremo sul voto per evitare brogli come negli Usa

di lca

Milano, 5 nov. (LaPresse) - "Al governo non c'è la Lega ma ci torneremo appena ci faranno tornare a votare in maniera corretta e vigileremo sul voto per evitare brogli e fregature come stanno emergendo negli Stati Uniti". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video pubblicato su Instagram.

