Salvini: Vaticano paga anche per italiani in difficoltà? Ci diano c/c

di npf

Roma, 13 mag. (LaPresse) - "Se in Vaticano qualcuno vuole pagare le bollette degli italiani in difficoltà ci diano un conto corrente che lo do a tanti sindaci, perché ce ne sono tanti". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti a Zingonia Ciserano (Bergamo) in merito alla decisione del cardinale Konrad Krajewski, che ha pagato le bollette e riportato l'elettricità in uno stabile occupato a Roma.

