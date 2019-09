Salvini: Unico Conte degno di rispetto che conosco è allenatore Inter

di dab

Milano, 19 set. (LaPresse) - "In tanti mi scrivono di Conte, ma io non conosco Conte. Conosco solo l'alleanatoere dell'Inter, Antonio Conte, e lo dico da milanista a pochi giorni dal derby, Altri Conte degni di rispetto non ne conosco". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook.

