Salvini: Ue valuti dazi alla Cina, non rispetta ambiente e lavoro

di egr

Roma, 7 mag. (LaPresse) - "Visto che si parla tanto di Cina, noi giustamente imponiamo ai nostri imprenditori e ai nostri lavoratori 6mila norme, cavilli... in Cina non viene rispettata nessuna tematica di rispetto del lavoro e dell'ambiente. Quindi se l'Europa esiste, si ponga il problema di tutelare il nostro ambiente, i nostri lavoratori, i nostri imprenditori dalla concorrenza sleale di chi scarica nelle acque o in aria qualsiasi schifezza possibile, se serve anche con tutele economiche, con dazi, non solo per motivi economici - non entro nel merito della diffusione del virus, che mi sembra evidente da dove sia partito -. Se si deve tutelare l'ambiente va tutelato in tutti e cinque i continenti. Se dall'altra parte del mondo ci invadono con prodotti sottocosto senza nessun rispetto dell'ambiente". Così il leader della Lega Matteo Salvini in video conferenza con la deputata Vannia Gava sulle proposte del Carroccio per l'ambiente.

