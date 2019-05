Salvini: Tria prudente? Prossimi saranno mesi del coraggio

di lrs/ect

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è prudente. I prossimi saranno i mesi del coraggio e della crescita. Di eccesso di prudenza l'Italia ha rischiato di spegnersi. Questo voto ci chiede più coraggio". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano.

