Salvini: Tria mai stato in bilico, Governo compatto

di lrs/dft

Milano, 28 set. (LaPresse) - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è in bilico? "No, no, mai stato in bilico. È membro del Governo, è un Governo che in maniera compatta piano piano, con intelligenza, con responsabilità, sta mantenendo uno per uno tutti gli impegni presi con gli italiani". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivando in Prefettura a Milano per il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

