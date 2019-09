Salvini: Tria e Conte hanno preso in giro italiani per 1 anno

di dab

Milano, 21 set. (LaPresse) - "Ho letto stamattina l'intervista di Giovanni Tria a 'Repubblica', in cui dice che ha sempre vinto lui contro di me. Ma come, non facevamo parte dello stesso governo? Per un anno ci hanno detto che stavano lavorando al taglio delle tasse Tria e Conte, oggi ci dicono che non è vero, che ci hanno preso in giro, come per l'autonomia. Ma prendere in giro me non serve, hanno preso in giro gli italiani, che è peggio". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una diretta su Facebook.

