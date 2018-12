Tav, Salvini lancia l'idea referendum: "Io tifo sì"

"Perché no?". Risponde così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, quando gli viene chiesto cosa ne pensa di un possibile referendum sulla Tav. "Aspettiamo il rapporto costi e benefici ma visto che riguarda torinesi, piemontesi e gran parte della penisola italiana se non si arrivasse a una decisione chiedere ai cittadini cosa ne pensano credo possa essere una strada", ha aggiunto il vicepremier, al termine dell'incontro con le sedi territoriali lombarde di Confindustria a Milano, chiedendo velocità sull'analisi.

"L'unica cosa che non può succedere è che si vada avanti ancora per settimane o mesi a discutere", ha precisato auspicando "una risposta nelle prossime settimane". "I cantieri o si aprono o non si aprono, l'importante è avere dei si o dei no, io tifo sì. Se i tecnici ci dicessero un no, o un forse, si possono ascoltare i cittadini", ha concluso.

