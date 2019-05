Salvini: Tav, Autonomia, Sblocca cantieri, no M5S iniziano a essere tanti

di dab

Milano, 17 mag. (LaPresse) - "I no iniziano a essere tanti. No all'Autonomia, no alla Tav, no allo Sblocca cantieri... Con i no l'Italia si ferma e io non voglio governare un Paese fermo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a #PoliticaPresse, il videoforum di LaPresse, a proposito del rapporto di governo con gli alleati del M5S.

