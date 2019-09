Salvini: Tanti 5 Stelle a Pontida mi hanno detto progetto è stato svenduto

di scp

Milano, 17 set. (LaPresse) - "Ringrazio i tanti sostenitori e militanti 5 Stelle che ho incontrato domenica a Pontida e me l'hanno detto: 'vengo da Savona, Roma, dall'Emilia, dalla Calabria, da Milano, ho una dignità, ho creduto nel progetto dei 5 stelle, l'hanno svenduto per due poltrone a Renzi e Zingaretti'". Così il leader leghista Matteo Salvini in una diretta Facebook. "Stanno cercando un inciucio in Umbria, in Calabria, ma come vivete male amici miei. Che brutta la vita di un Conte qualunque, di un Renzi qualunque, uno Zingaretti, un Di Maio qualunque, svegliarmi la mattina col terrore 'accidenti se cade il governo vado a casa, accidenti se gli italiani votano non mi rieleggono, accidenti devo tornare a lavorare', ammesso e non concesso che questa gente avesse un lavoro prima", ha aggiunto.

