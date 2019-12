Salvini: "Sul Decreto Sicurezza e Legge Fornero faremo le barricate"

Il leader della Lega a Bologna per una conferenza stampa in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio

"Mi spiace che Conte e Renzi vogliono tornare alla legge Fornero: faremo le barricate dentro e fuori il parlamento. Li teniamo bloccati giorno e notti per mesi, è criminale tornare alla legge Fornero", così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Bologna in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 26 gennaio. "Non permetteremo loro neanche di cancellare i decreti sicurezza: è un atto ostile contro gli italiani", ha aggiunto il leader del Carroccio.