Salvini su Zingaretti: "Averne di avversari così, governeremmo per 40 anni"

Da Roma, alla conferenza programmatica della Lega, il leader del Carroccio, Matteo Salvini, commenta la nomina di Nicola Zingaretti a nuovo segretario del PD: “Lo hanno scelto, ma nel Lazio ha lasciato debiti ovunque. Hanno chiuso 8-9 ospedali, ci sono liste d’attesa indegne per un paese civile e il Lazio ha un debito enorme verso le altre regioni”. Il vicepremier prosegue così la sua invettiva contro Zingaretti: “Averne di avversari così, governiamo per 40 anni. Io adoro Zingaretti, ma quello che va in onda su Rai Uno e che arresta i mafiosi”.