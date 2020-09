Salvini su Vendola: “Qualcuno concepisce democrazia come casa sua, fermo al secolo scorso”

Il leader del Carroccio commenta la frase dell'ex governatore pugliese che ha detto "Salvini non verrà a ballare in Puglia"

(LaPresse) “Tornerò in Puglia, se ballo o non ballo non lo decide Vendola. Qualcuno a sinistra ha una concezione strana della democrazia come se fosse casa sua o cosa sua”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, commenta la frase pronunciata da Nichi Vendola: “Salvini non verrà a ballare in Puglia” a proposito della rielezione del presidente della regione, Michele Emiliano. “In Veneto la Lega ha vinto col 75% dei voti e tutti sono i benvenuti a ballare, a bere, ad amare o a studiare – ha concluso Salvini – Mi sembra che a sinistra qualcuno sia rimasto fermo al secolo scorso”.