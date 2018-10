Salvini: Stime crescita sbagliate, Italia non si merita zero virgola-rpt-

di lrs

Milano, 10 ott. (LaPresse) - "Non diamo soldi a tutti, ma questa manovra economica è l'inizio di un percorso diverso rispetto agli ultimi anni. L'Italia non si merita lo zero virgola degli ultimi anni per la crescita. Le stime degli ultimi anni hanno azzeccato? No. Ci vediamo tra un anno e i fatti sono parole vere rispetto alle parole di Salvini e alle stime di Bankitalia". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ad 'Agorà' su Rai3.

