Salvini: Stato emergenza fino a 31/10? Non li facciamo uscire da Aula

di lrs

Milano, 23 lug. (LaPresse) - "Noi non li facciamo uscire dall'Aula se questi vogliono tenere sotto scacco l'Italia fino al 31 ottobre. Non c'è nessuna emergenza sanitaria in corso. Chiunque voglia prolungare lo stato di emergenza, è un nemico dell'Italia. Stanno loro in Aula fino al 31 ottobre, non li facciamo uscire". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera.

