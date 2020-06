Salvini: Stati Generali? Proporrò taglio burocrazia e Modello Genova

di ect

Milano, 9 giu. (LaPresse) - "Non so ancora nulla. Andrò a proporre il taglio della burocrazia sul Modello Genova per sospendere il Codice degli Appalti e dare più poteri ai sindaci". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Di Martedì su La7.

