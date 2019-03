Salvini: Spero sblocca-cantieri in Cdm questa settimana, noi sblocchiamo

di npf

Roma, 11 mar. (LaPresse) - Quando il Consiglio dei ministri esaminerà decreto legge per sbloccare i cantieri? "Spero già in questa settimana. Noi abbiamo presentato al premier un articolato di legge, con spunti e idee. Noi offriamo spunti, non ci vogliamo sostituire a nessuno. Spero che questo lavoro di sintesi veda la luce in questa settimana". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Bergamo, al termine del comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica. "Contati male ci sono circa 300 cantieri bloccati. Sarò orgoglioso del fatto che questo governo sblocca cantieri che altri hanno abbandonato", ha aggiunto.

