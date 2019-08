Salvini: Spero non ci siano governi alla Scilipoti con voltagabbana

di dab

Milano, 8 ago. (LaPresse) - "Spero che non ci siano governi alla Scilipoti, con i voltagabbana". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine del comizio della Lega a Pescara. "L'ho sempre detto che per noi dopo questo non ci sono altri governi, inciuci o Conte bis ma solo le elezioni", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata