Salvini: Siamo nel giusto se poteri forti contro

di ddn/ect

Roma, 8 dic. (LaPresse) - "Abbiamo cominciato il cammino giusto, se i portavoce di poteri forti sono contro di noi, vuol dire che stiamo facendo le cose giuste per 60milioni di italiani. E non molleremo mai". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto alla manifestazione in piazza del Popolo a Roma. "Bisogna marciare uniti e compatti, cercheranno di dividerci. Marciano uniti e compatti non avremo paura di nessuno", aggiunge.

