Salvini: Sì a Metano in Sardegna, alleati non possono dire sempre no

di dab

Milano, 21 feb. (LaPresse) - "Serve il metano in Sardegna. Lo dico agli alleati di governo, noi siamo per i sì, non si può sempre dire no. Noi siamo per il metano in Sardegna, per i porti e le infrastrutture. Vogliamo fare l'accoppiata: governo regionale e governo nazionale per risolvere i danni che la sinistra ha fatto". Così il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa del centrodestra assieme a Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, in sostegno del candidato governatore del centrodestra per la Regione Sardegna, Cristian Solinas.

