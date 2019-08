Salvini: Sfidiamo i parlamentari a presentarsi in aula settimana prossima

di dab

Milano, 8 ago. (LaPresse) - "Sfidiamo i 900 e passa parlamentari della Repubblica italiana a presentarsi in aula settimana prossima. Poi, chi vorrà dire dei sì dirà dei sì, chi vorrà dire dei no dirà dei no". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco del Carroccio a Pescara. "I parlamentari della Lega sono pronti ad arrivare in aula da lunedì prossimo e poi martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e se serve anche sabato e domenica", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata