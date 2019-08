Salvini:Serve manovra coraggiosa, ci lavoriamo da mesi

Roma, 20 ago. (LaPresse) - "Non mi arrendo ad un Paese sempre più impaurito ed anziano. Serve una manovra coraggiosa, su cui lavoriamo da mesi". Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, parlando in aula al Senato dopo le comunicazioni di Giuseppe Conte. "Il premier mi ha rimproverato di aver convocato le parti sociali. Io ho ascoltato gente che non ascoltava nessuno", ha aggiunto.

