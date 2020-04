Salvini: Se Ue è fame e morte non è futuro da lasciare a nostri figli

di dab

Roma, 9 apr. (LaPresse) - "I posti letto in Europa dal 2000 sono scesi da 5,7 a 5 per abitante, per tenere fede ai vincoli di spesa. Spero che gli europeisti abbiano capito che se Ue è fame, morte e sacrificio non è il Futuro da lasciare ai nostri figli". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in fase di dichiarazione di voto sulla fiducia in Senato al decreto Cura Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata