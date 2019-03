Salvini: Se non facciamo figli nel 2050 l'Italia non c'è più

di bdr/nbr

Cernobbio (Como), 23 mar. (LaPresse) - " Se non ci rimettiamo a mettere al mondo dei figli nel 2050 l'Italia non c'è più, sarà una grande casa di riposo che acquista servizi da altri Paesi. Se non facciamo qualcosa di veloce e di rapido per i ragazzi e le ragazze che hanno 20 o 30 anni sarà così". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in un passaggio del suo intervento a Cernobbio per il Forum di Confcommercio.

