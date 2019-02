Salvini: Se liberiamo anche Sardegna in Europa facciano scatoloni

di npf

Roma, 19 feb. (LaPresse) - "Se liberiamo dalla sinistra anche la splendida Sardegna in Europa capiscono che è ora di fare gli scatoloni. Il vento del cambiamento non lo ferma nessuno". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini in diretta Facebook da Alghero.

