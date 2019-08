Salvini: "Se facciamo riforme coraggiose ok, se no chiederemo coraggio agli italiani"

"Gli italiani chiedono coraggio: se siamo in grado di offrire riforme coraggiose bene, altrimenti il coraggio lo chiederemo agli italiani". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della presentazione del potenziamento della stazione di Milano Rogoredo. "L'Autonomia non toglie niente a nessuno ma punisce chi non amministra bene. Chi non vuole l'Autonomia difende la pessima politica", ha aggiunto Salvini.